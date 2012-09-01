США вмешались в скандал, разразившийся между Баку, Ереваном и Будапештом

Президент США Барак Обама «крайнее обеспокоен» историей с освобождением азербайджанского офицера, который был осужден за убийство армянского коллеги. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого Дома.

В заявлении американского Белого дома говорится, что действия азербайджанских властей могут ухудшить и без того напряженную обстановку в регионе. Также США требуют, чтобы Венгрия объяснила, почему она выдала осужденного азербайджанца на родину.



В 2004 году в Будапеште азербайджанский лейтенант Рамиль Сафаров изрубил топором спящего армянского офицера — старшего лейтенанта Гургена Маркаряна. Оба военных учились на курсах английского в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». В 2006-м венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению. С тех пор Баку не оставлял попыток добиться выдачи соотечественника. Когда это удалось и Сафаров был экстрадирован на родину, случилось самое неожиданное: президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал убийцу, и тот вышел на свободу.



Армения тут же приостановила дипотношения с Будапештом, а в Ереване начались акции протеста.