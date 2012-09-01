У консульства Венгрии в Ереване жгут флаги

В Ереване начались акции протеста в связи с экстрадицией из Венгрии в Азербайджан убийцы армянского офицера Рамиля Сафарова. Порядка 300 человек собрались у здания консульства Венгрии в центре Еревана.



Активисты инициировавшей акцию организации «Айазн» обклеили двери и стены консульства плакатами с надписями «Венгрия, давай, до свидания», «Ты сошла с ума, Венгрия?», «Заплати 3 миллиарда и купи убийцу», а также бросили монеты к зданию диппредставительства и сожгли венгерский флаг.

Вчера перед зданием консульства несколько десятков молодых людей спонтанно провели акцию протеста, бросая помидоры в консульство и сжигая изображение Рамиля Сафарова, а также сорвали развевающийся над консульством флаг Венгрии и выбросили его.

Армения по решению президента Сержа Саргсяна приостановила дипломатические отношения с Венгрией в связи с делом лейтенанта армянской армии Гургена Маргаряна, убитого в 2004 году в Будапеште.



