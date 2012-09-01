Каркарашвили: ликвидация 11 человек не останется без ответа

Бывший министр обороны Грузии Георгий Каркарашвили заявил сегодня, что спецоперация грузинских силовиков на границе России и Грузии, не пройдет безответно для грузинской стороны.



«Обязательно найдутся те, кто спросит о погибших», - предупредил он .

«И если это чеченцы или кистинцы (этнические чеченцы, жители Панкисского ущелья Грузии), это приведет к еще большей опасности, не все будет так просто», - считает Георгий Каркарашвили, сообщает vz.ru.

«Есть версия, что это были кистинцы. Если это так, это очень плохой факт. Получается, что погибли граждане Грузии. Скоро члены их семей узнают об этом», - отметил экс-министр обороны.



Он cчитает, что грузинские правоохранительные органы в ответе за то, что спецоперация закончилась такими жертвами, поскольку вопрос можно было решить более компетентно, путем переговоров и не устраивать кровопролития.

Так же считает бывший первый заместитель министра МГБ Грузии Ираклий Аласания: «Это была некомпетентная работа, переговоры с вооруженной группой вели некомпетентно. Вопросы безопасности в стране стоят очень остро».



«Нужно провести расследование о том, кто вел переговоры и о чем, почему все завершилось такими жертвами, почему было принято решение ликвидировать, а не захватить членов группы, как они вообще здесь оказались», - сказал он.

По словам Ираклия Аласания, «трудно поверить, что можно вот так незаметно перейти через границу в Грузию».

«Я не согласен с (президентом Михаилом) Саакашвили, который назвал это проверкой боеготовности Грузии», - отметил он.

Экс-заместитель министра МГБ Лаша Нацвлишвили заявил о «тотальном недоверии» грузинского общества к официальной информации, преподносимой грузинскими властями.



«Мы не знаем главного – откуда и когда эта группа перешла границу, как они брали заложников и при этом не выдвигали требований. Была непонятная ротация заложников», - отметил он.

«Не связано ли это все с предстоящими выборами в парламент Грузии 1 октября, на которых власти неотвратимо проиграют?», - сказал он.



