Премьер-министр Киргизии ушел в отставку

И.о. премьер-министра Киргизии Омурбек Бабанов написал прошение об отставке в связи с тем, что в парламенте Киргизии уже практически завершилось формирование правящей коалиции и состава нового правительства.

Правящая коалиция в Киргизии распалась 22 августа после того, как из-за несогласия с деятельностью Бабанова из нее вышли две из четырех партий. Президент Киргизии Алмаз Атамбаев через два дня отправил правительство в отставку и поручил формирование новой коалиции пропрезидентской Социал-демократической партии.

Ожидается, что имя нового премьер-министра, состав правительства и правящей коалиции будут объявлены 3 сентября. Как Как ранее писали "АН", главой киргизского правительства, возможно, станет социал-демократ Жанторо Сатыбалдиев, которому ранее Атамбаев поручил формирование новой правящей коалиции.



