США произвели авиаудар по Пакистану, убиты пятеро

В результате авиационного удара ВВС США по Пакистану были уничтожены пять боевиков. Удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом по зданию рядом с г. Деран в провинции Вазиристан.

Известно, что в этой провинции сконцентрирована большая численность боевиков «Талибана».

Имена убитых не сообщаются. Представители ВС США ситуацию комментировать отказались, сообщает РБК.

Пакистан называет атаки американских беспилотников незаконными и считает, что они нарушают суверенитет страны. Власти США заявляют, что авиаудары призваны уничтожать боевиков "Талибана" на афганской границе.





