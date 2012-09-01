США произвели авиаудар по Пакистану, убиты пятеро
1 сентября 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
В результате авиационного удара ВВС США по Пакистану были уничтожены пять боевиков. Удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом по зданию рядом с г. Деран в провинции Вазиристан.
Известно, что в этой провинции сконцентрирована большая численность боевиков «Талибана».
Имена убитых не сообщаются. Представители ВС США ситуацию комментировать отказались, сообщает РБК.
Пакистан называет атаки американских беспилотников незаконными и считает, что они нарушают суверенитет страны. Власти США заявляют, что авиаудары призваны уничтожать боевиков "Талибана" на афганской границе.