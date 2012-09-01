Стрельба в супермаркете США: морпех проработал там всего несколько недель

Стали известны подробности ЧП в торговом центре США. Работник супермаркета в городе Олд-Бридж (штат Нью-Джерси) открыл огонь по сотрудникам из автомата Калашникова.

23-летний отставной военнослужащий Теренс Тайлер пришел в супермаркет в солдатской форме и произвел два десятка выстрелов, а затем покончил с собой. Известно о двоих погибших. Мотивы совершенного преступления выясняются. Американские спецслужбы опрашивают родственников и знакомых Тайлера, чтобы понять, что могло толкнуть доблестного в недавнем прошлом военнослужащего на массовое убийство, передает НТВ.Ru.



Тайлер служил в корпусе морской пехоты, был награжден и демобилизовался из армии в 2010-м. О причинах его отставки ничего неизвестно. В супермаркете молодой американец проработал всего несколько недель.



