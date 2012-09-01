Шесть человек погибли при взрыве военной базы в Афганистане

В центральной афганской провинции Вардак не менее шести афганцев умерли, еще шестеро получили ранения в результате двойного теракта, совершенного в субботу рядом с военной базой в уезде Саидабад. Двое террористов погибли.

Как сообщили в командовании ISAF, среди погибших и пострадавших нет иностранцев.

"Целью нападения был вход на совместную афганско-натовскую базу в (провинция Вардак). Нападавшие погибли при взрыве", - заявил официальный представитель местных властей Шахдуллы Шахда, передаёт РИА Новости.

По данным телеканала CNN, сначала один смертник подошел к базе и привел в действие взрывное устройство, затем второй террорист на грузовике врезался в ограждение, после чего прогремел еще один взрыв.

В сентябре прошлого года в результате взрыва заминированного грузовика рядом с военной базой в Вардаке погибли пятеро афганцев, ранения получили 77 иностранных военнослужащих.





