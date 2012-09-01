Критикующий Обаму Клинт Иствуд взорвал Интернет ВИДЕО

Знаменитый американский режиссер Клинт Иствуд выступил на предвыборном съезде республиканской партии США в городе Тампа, штат Флорида с резкой речью, которой от него никто не ожидал.

В театральной манере мэтр киноискусства поставил рядом с собой стул, и начал с ним разговаривать, как если бы тот символизировал президента Барака Обаму.

Иствуд обвинил действующего американского лидера в неспособности решить ключевые проблемы, стоящие перед страной. Нынешний хозяин Белого дома обещал справиться с безработицей, но не смог найти на управу на это социальное зло, - констатировал режиссер, сообщает РБК.



Эмоциональное выступление Иствуда стало предметом широкого обсуждения в Интернете. В социальной сети Twitter появились сообщества @InvisibleObama ("невидимый Обама") и #eastwooding, в которых пользователи размещают фотографии режиссера со стулом и слова поддержки. Не остались в стороне и демократы, язвительно откомментировавшие речь К.Иствуда. В интернете получила хождение "фотожаба" на актера, за основу в которой был взят кадр из мультсериала "Симпсоны". Подпись к изображению весьма красноречива - "старик орет на стул".

Аудитория республиканского съезда радостно приветствовала появление актера, но за кулисами, как отмечает агентство Associated Press, помощники Ромни слушали его речь с мрачными лицами.



Штаб Ромни, однако, выступил в защиту Иствуда. Пресс-секретарь республиканского кандидата Гэйл Гичо заявила: "Он – символ Америки. Вы не можете смотреть на него через ту же лупу политики, что и на политических деятелей. Это Клинт Иствуд".