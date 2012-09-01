Армения разорвала дипотношения с Венгрией из-за сговора с Азербайджаном

Серж Саргсян на заседании Совета нацбезопасности Армении накануне предложил обсудить вопрос продолжения дипотношений с Венгрией. Президент также поручил подготовить письма, адресованные главам государств Минской группы ОБСЕ. После таких проблем туры в Венгрию могут пойти на спад.

"Власти Венгрии должны понять, что допустили грубую ошибку. Они, фактически, вступили в сделку с азербайджанскими властями", - сказал в пятницу президент Армении Серж Саргсян на заседании Совета национальной безопасности.

В пятницу в Азербайджан вернулся отбывавший в Венгрии пожизненный срок убийца армянского офицера, который тут же бы помилован Ильхамом Алиевым.

"Мы должны обязательно отреагировать на это. Это не обычное убийство - это убийство на этнической почве, которое оправдывается страной-членом ЕС. Это очень плохое обстоятельство", - сказал президент, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, пресс-служба армянского парламента сообщила, что спикер армянского парламента Овик Абрамян отложил на неопределенное время свой визит в Венгрию, запланированный на конец сентября. Визит должен был состояться по приглашению председателя парламента Венгрии Ласло Кевера.

В связи с этим инцидентом министр обороны и начальник Главного штаба ВС Армении распорядились "повысить бдительность войск".

Исполнительный директор фонда "Против правового произвола" Ларис Алавердян рассказала накануне, что "в своей финальной речи адвокат Дьор Мадьяр, венгр по национальности, видимо, получив соответствующую информацию из Азербайджана, заявил: "Убийство армянина не считается в Азербайджане преступлением". Так за что же его будут держать в заключении"?

По мнению правозащитницы, власти Азербайджана, идя на поводу у откровенно шовинистически настроенной части населения, пытаются фактически выкупили Рамиля Сафарова у Венгрии.

"Азербайджан пытается задействовать свое самое мощное оружие - коррупцию и взятки. И непрямыми методами, в данном случае покупкой облигаций (Венгрии) в астрономических объемах. Речь идет о двух-трех миллиардах евро. Мы считаем, что это реальная угроза тому, что в ситуации, когда венгерское правительство находится в очень тревожном состоянии в экономическом и политическом смысле, не исключены безнравственные - хотя они не запрещены в правовом смысле - и представляющие угрозы региональной безопасности шаги", заявила Лариса Аллавердян.

"АН" писали, что более восьми лет назад в Будапеште произошло страшное преступление - азербайджанский офицер Рамиль Сафаров убил армянского военного Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил службу в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". Это злодеяние было совершено с особой жестокостью - Сафаров зарубил Маргаряна, когда тот спал. При этом, для многих в Азербайджане он стал национальным героем, что вызывает естественное возмущение армян. В 2006 года суду первой инстанции Будапешта приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет. В 2007 году Апелляционный суд оставил приговор неизменным.

Однако в пятницу 31 августа 2012 года Рамиль Сафаров вернулся в Азербайджан и был помилован президентом Ильхамом Алиевым.

В пятницу у почетного консульства Венгрии в Армении прошла акция протеста против решения венгерских властей об экстрадиции Сафарова. Протестующие держали плакаты "Позор Венгрии" и "Требуем справедливости" и забросали здание консульства помидорами.