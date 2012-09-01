Председательство в Совбезе ООН отдано Германии

Председательство в Совете Безопасности ООН переходит на один месяц от Франции к Германии. Постоянный представитель Парижа при Объединенных Нациях Жерар Аро заступил на пост председателя 1 августа.

За этот месяц Совбезу, по сути, удалось лишь единожды принять консенсусное решение — о продлении мандата Временных сил ООН в Ливане. Соответствующая резолюция была единогласно принята в минувший четверг.

В последний день председательства Франции Совет Безопасности ООН принял заявление, которое "настоятельно призывает Судан четко следовать" плану мирного урегулирования противоречий с Южным Суданом, разработанному посредником Африканского союза — экс- президентом ЮАР Табо Мбеки. Предыдущий проект заявления, распространенный в штаб-квартире организации в середине августа этого года, содержал гораздо более жесткую риторику по отношению к Хартуму. "Это компромиссный текст. Лично я считаю, что Совет должен был утвердить более краткую версию заявления, в котором бы выражал свою поддержку Мбеки", — пояснил Жерар Аро, сообщают vesti.ru.

За месяц председательства Франции главной темой и одновременно камнем преткновения стал вооруженный конфликт в Сирии. "По сирийскому вопросу, как я неоднократно заявлял, Совет остается глубоко разделен", — констатировал представитель Парижа, напомнив, что за последние месяцы Россия и Китай трижды накладывали вето на западные резолюции, содержащие угрозу санкций против Дамаска.



В предпоследний день во главе Совета Безопасности ООН Франция созвала министерскую встречу по Сирии, на которой обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи населению страны. Даже в этом обсуждении результатов никаких нет.



Жерар Аро также выразил сожаление, что Совбезу не удалось провести заседание по Мали. Власти этой страны регулярно обращаются к мировому сообществу с просьбой ускорить ввод международных сил для борьбы с исламистами на севере республики. Экономическое сообщество стран Западной Африки готово направить в Мали миротворческий контингент численностью до 3,3 тысячи человек и ожидает соответствующего мандата Совбеза ООН. "Мы надеемся, что наши друзья из Мали и ЭКОВАС смогут приехать сюда в сентябре, и мы решим этот вопрос", — заявил постпред Франции.



