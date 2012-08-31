В Бразилии впервые зарегистрирован брак троих - мужчины и двух женщин

В Бразилии обсуждают беспрецедентное решение нотариуса, выдавшего разрешение на брачный союз сразу трех людей. Юристам пришлось придумывать новое понятие, так как соответствующих слов в португальском языке не нашлось.

В Сан-Паулу нотариус Клаудиа Нашименту Домингеш сочла, что бразильские законы не запрещают многоженство и разрешила мужчине и двум женщинам, проживающим в Рио-де-Жанейро, зарегистрировать брак. Пришедшее к нотариусу «трио» объяснило свое намерение стремлением обеспечить каждого участника союза определенными финансовыми гарантиями и защитить его права, на случай, если с одним членом нетрадиционной семьи произойдет какое-нибудь несчастье, или он захочет оформить развод.



«Трио» живет вместе уже довольно давно. Им 30 лет, их имена не разглашаются.

Домингес зарегистрировала трио как «стабильный союз», что узаконивает отношения людей по бразильскому законодательству.



Решение нотариуса вызвало резкую критику ее коллег. Так, глава комитета по вопросам семьи Сан-Паулу Регина Таварес де Силва заявила, что категорически отказывается признать зарегистрированную семью.

«Все это противоречит нашей конституции», – заявила Силва. «Моногамия определяется как отношения между двумя, а не тремя или пятью», публикует ее слова gazeta.ru.



Кроме юристов и чиновников свое недовольство также выразили представители местных религиозных организаций, заявив, что Домингес «разрушает институт семьи как таковой».

В ответ на обвинения 39-летняя Домингес, защитившая докторскую диссертацию на тему полигамии, заявляет, что не видит причин не зарегистрировать союз людей, проживающих вместе, любящих друг друга, а также пользующихся одним банковским счетом.



«Дав им разрешение на регистрацию стабильным союзом, я всего лишь юридически подтвердила, что они осознают себя одной семьей», – сказала нотариус. «Я не даю им никаких прав. Этим пускай занимается судья», – добавила женщина.

По данным CNN, в очередь к Домингес уже стали десятки нетрадиционных пар, желающий зарегистрировать брак.





