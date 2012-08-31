"Длинные руки" Мавроди дотянулись до Индии

Сергей Мавроди, отсидевший в России срок за создание "МММ", создал еще один филиал своей финансовой пирамиды, на этот раз "развлекается" Индия. Схема работы пирамиды такая же, как и в нашей стране.



Всем желающим предлагается зарегистрироваться на сайте, приобрести виртуальный билет "мавро" и позвать друзей для регистрации, чтобы стоимость "мавро" росла. "Первую социальную финансовую систему" MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) India Мавроди создал еще осенью прошлого года. Индийский сайт украшен портретом строителя пирамид на фоне Тадж-Махала.



Примечательно, что обращения Мавроди к индусам записаны на русском языке и продублированы на английском. "Подсчеты причитающихся бонусов пока не завершены", — гласит одно из последних сообщений. Как и в России, чтобы избежать проблем с законом, основатель вывесил предупреждение для индийских граждан: "Осторожно! Это финансовая пирамида!".



Эксперты считают, что индийская МММ вряд ли будет успешной - национальный регулятор жестко контролирует схемы коллективных инвестиций. К тому же детище Мавроди встретит конкуренцию со стороны "местных пирамид".

Кстати, Минфин решил разработать законопроект, вводящий уголовную ответственность за финансовые пирамиды.



