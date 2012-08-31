АЭС «Бушер» в Иране выведена в четверг на полную проектную мощность в рамках энергетического пуска реакторной установки энергоблока №1. Генподрядчик объединенная компания «НИАЭП» — «Атомстройэкспорт» сообщил, что «Бушер» в Иране активно готовится к началу эксплуатации.

Выведение АЭС на 100-процентную мощность -это заключительный этап ввода энергоблока в эксплуатацию. В рамках этого этапа специалисты должны испытать оборудование и системы на проектном уровне электрической мощности.

Замдиректора НИАЭП по сооружению атомных электростанций в Иране и Турции Владимир Павлов подчеркнул, что при строительстве АЭС приоритетным вопросом является безопасность, поэтому мощность набиралась постепенно, с промежуточными испытаниями оборудования станции. Эти меры позволят в дальнейшем использовать станцию максимально безопасно. Сдача самой АЭС в эксплуатацию планируется на конец 2012 — начало 2013 года.

Ожидается, что после присоединения объекта к энергетической системе Исламской Республики Бушерская АЭС будет обеспечивать 40% всей потребности страны в электричестве. Мощность АЭС - 1 тыс. МВт.

Строительство АЭС «Бушер» начал в 1974 году немецкий концерн Kraftwerk Union A.G., однако в 1980 году он разорвал контракт с Ираном, так как Германия присоединилась к эмбарго США на поставки оборудования в Иран. Россия подписала соглашение с Ираном на строительство АЭС в 1992 году. В 1995 году был подписан контракт на окончание строительства блока №1 атомной электростанции «Бушер». С 1998 года этим проектом занимается «Атомстройэкспорт», с 2012 года — объединенная компания «НИАЭП» — «Атомстройэкспорт».