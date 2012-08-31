Бывший футболист возглавил список «Грузинской мечты» на выборах в парламент

Бывший капитан сборной Грузии по футболу Кахи Каладзе, ранее – защитник «Милана», возглавил партийный список «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили на выборах в парламент 1 октября.



В парламент Грузии изберут 150 депутатов, 77 – по партийным спискам, остальных в мажоритарных округах.

Партия, чтобы попасть в парламент, должна преодолеть 5-процентный барьер.

В первую тройку вошли лидер партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Манана Кобахидзе и экс-постпред в ООН Ираклий Аласания («Свободные демократы»).

При этом Кахи Каладзе не будет кандидатом на пост спикера парламента.

Пока неизвестно, кто будет претендовать на этот пост.

Сам Бидзина Иванишвили в случае победы коалиции займет пост премьер-министра, восстановив себя в правах гражданина Грузии, сообщает vz.ru.



