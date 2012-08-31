Мир вспоминает принцессу Диану, ушедшую из жизни 15 лет назад

В Великобритании, да и во всем мире сегодня, 31 августа, вспоминают "народную принцессу" Диану, погибшую в автокатастрофе ровно 15 лет назад. Она очень рано ушла из жизни - ей было всего 36 лет.

"Леди Ди" восхищались миллионы людей во всем мире, она стала символом целого поколения британской монархии. Как ожидается, сотни британцев и гостей Соединенного королевства почтут память принцессы Уэльской у ее бывшей лондонской резиденции - Кенсинг-тонского дворца. В самом дворце никаких мероприятий проводить не предполагается.

Преданные поклонники "леди Ди", как ожидается, соберутся в известном кафе "Диана" в лондонском районе Бэйзуотер. В свое время, в 1988 году новый владелец заведения назвал его в честь Дианы после того, как увидел ее из окна провожающей сыновей Уильяма и Гарри в школу. Считается, что позднее, заметив вывеску ресторана, принцесса вначале посетила его в сопровождении телохранителя, а затем время от времени бывала там, в том числе вместе с юными принцами.



Принцессу любят не только за элегантность и природне обаяние, но и за гуманитарную деятельность. Диана была известна своим участием в деятельности различных благотворительных организаций. В частности, она поддерживала фонды, помогавшие детям в странах третьего мира, бездомным в Великобритании, людям, пострадавшим от противопехотных мин, больным СПИДом и носителям вируса ВИЧ. Принцесса посещала благотворительные организации и во время своих зарубежных визитов. Так, во время поездки в Москву в 1995 году она побывала в Тушинской детской больнице, а также столичной школе номер 751, где располагался филиал фонда помощи детям-инвалидам.

По данным опроса, проведённого в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, принцесса Диана заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.



Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы в Париже. Ночью автомобиль, в котором 36-летняя принцесса находилась вместе со своим близким другом, на большой скорости врезался в одну из опор тоннеля. Все, кто был в машине, погибли. На тот момент принц Чарльз и Диана уже около года находились в разводе.



