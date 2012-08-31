Березовский проиграл процесс в суде Лондона против Абрамовича

Российский опальный олигарх Борис Березовский проиграл сегодня процесс в Высоком суде Лондона против предпринимателя Романа Абрамовича. Судья Элизабет Глостер не нашла оснований для признания аргументов Березовского основательными.

Суд отклонил иск миллиардера Бориса Березовского к другому миллиардеру – Роману Абрамовичу, передает Радио Свобода.

Напомним, Борис Березовский требовал компенсации в размере 5,5 миллиарда долларов за то, что Роман Абрамович, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему российских компаний - «Русала», «Сибнефти» и Общественного российского телевидения.

Рассмотрение дела британской юстицией длилось несколько лет. Березовский подал иск к Роману Абрамовичу еще в 2007 году. Тогда он уже имел статус политического беженца в Великобритании, а Роман Абрамович занимал пост губернатора Чукотки.

Оба предпринимателя живут в Великобритании. Напомним, случайно столкнувшись с Абрамовичем в бутике Hermes в Лондоне Березовский принес из автомобиля документы и попытался вручить их Абрамовичу из рук в руки. Но Абрамович спрятал руки за спиной. Тогда Березовский догадался кинуть документы к ногам Абрамовича. Таким образом, формальная часть судопроизводства была выполнена.