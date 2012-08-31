Бортпроводники авиакомпании Lufthansa устроили забастовку

Бортпроводники крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa — объявили забастовку. В связи с этим в пятницу отменены около четверти авиарейсов из аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Представители профсоюза UFO ранее заявляли, что бортпроводники Lufthansa будут бастовать в пятницу во Франкфурте-на-Майне с 5.00 (7.00 мск) до 13.00 (15.00 мск).

Забастовки приводят к отмене внутренних рейсов и в европейские страны, сообщают немецкие СМИ. По словам представителя UFO Александра Беренса, в пятницу забастовка будет проводиться только в аэропорту Франкфурта - крупнейшем в Германии.

На обмен и возврат авиабилетов в терминалах аэропорта с раннего утра сегодня образовались огромные очереди. Паники среди пассажиров Lufthansa нет. Многие заявляют, что были готовы к отмене рейсов.

Бортпроводники Lufthansa требуют повышения заработной платы на 5%. Переговоры представителей профсоюза и работодателя, касающиеся зарплаты 19 тысяч сотрудников, пока успеха не имели. Авиакомпания на фоне мирового долгового кризиса собирается сократить инвестиции и 3,5 тысячи сотрудников. В течение трёх лет концерн планирует сэкономить 1,5 миллиарда евро.