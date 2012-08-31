Россия призвала отказаться от односторонних санкций против Сирии

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин призвал страны, которые в одностороннем порядке ввели санкции против Сирии, отказаться от них. Чуркин отметил, что санкции, введенные в обход Совбеза ООН "не имеют ничего общего с реальными усилиями по содействию урегулированию сирийского кризиса".

Постпред России при ООН пояснил, что такие меры лишь осложняют жизнь простых граждан Сирии, лишают их возможности полноценно пользоваться основными правами человека, сообщает РИА Новости.

В отношении Сирии сейчас действуют односторонние санкции со стороны США, Евросоюза и Лиги арабских государств.

Вашингтон ввел запрет на доступ высокопоставленных сирийских чиновников к своей банковской системе, Евросоюз отказался от импорта сирийской нефти, а ЛАГ свернула инвестиционные проекты на территории страны и запретила своим членам вести дела с сирийским Центробанком.

Западные страны, последовательно призывающие правительство президента Сирии Башара Асада отдать власть, настаивают на введении санкций в отношении Сирии и на уровне Совбеза ООН. Но эти инициативы не в поддерживают обладающие правом вето Россия и Китай.

29 августа министр финансов Сирии Мохаммед аль-Джлейлати сообщил, что из-за санкций Сирия потеряла около 4 миллиардов долларов. Но он выразил уверенность, что несмотря на сложную ситуацию экономика страны "не обрушится", и к концу года ВВП вырастет.

Гуманитарный кризис в Сирии вновь обсуждался на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что его страна уже не справляеся с потоком беженцев из Сирии. Турецкие власти обратились к ООН с призывом как можно скорее создать лагеря для беженцев на территории самой Сирии.