Samsung выиграл патентный спор с Apple в Токио

Южнокорейский производитель смартфонов Samsung выиграл патентный спор против Apple в Токио.

Согласно решению суда в столице Японии, Samsung не нарушал патенты американской компании при производстве своих смартфонов и планшетных компьютеров, предает Би-Би-Си.

Напомним, неделю назад суд в Калифорнии в аналогичном споре между двумя компаниями стал на сторону Apple. Cуд штата Калифорния в пятницу признал виновной южнокорейскую компанию в нарушении патетных прав американского производителя компьютеров и смартфонов Apple и обязал выплатить пострадавшей стороне $1 млрд.

"АН" писали, что ранее суд в Южной Корее признал обе компании виновными в нарушении патентов, запретив продавать ряд устройств обеим компаниям, в том числе iPhone 3GS, iPhone 4 (Apple) и смартфон Galaxy 2 (Samsung).