Ромни упрекнул Обаму в слишком мягкой позиции по отношению к России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни упрекнул своего конкурента на предстоящий выборах, действующего президента Соединенных Штатов Барака Обаму, в слишком мягкой позиции по отношению к России.

Ромни пообещал в случае его избрания главой Белого дома, что проявит гораздо большую жесткость.

"При мне наши союзники встретят большую лояльность, а Владимир Путин увидит меньшую гибкость с нашей стороны и большую твердость", - подчеркнул Ромни.

На съезде Республиканской партии экс-губернатор Массачусетса официально принял предложение Республиканской партии о выдвижении его кандидатом в президенты США.

Речь Ромни, ставшая кульминационной на съезде партии, была посвящена внутренним вопросам. Среди тем внешней политики он упомянул лишь вопросы, связанные с Кубой, Израилем, Ираном, Польшей, а также Россией, передает РИА Новости. Ромни подверг критике внешнюю политику Обамы. "Президент Обама выбросил за борт таких союзников, как Израиль, хотя ослабил санкции в отношении Кубы Кастро. Он бросил друзей в Польше, уклонившись от соблюдения обязательств в сфере ПРО", - отметил он.

Соперниками Ромни и кандидата в вице-президенты Райана на выборах будут действующие президент и вице-президент Барак Обама и Джозеф Байден, которые станут официальными кандидатами на следующей неделе, во время съезда Демократической партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Президентские выборы в США состоятся 6 ноября.