Пост премьера Киргизии может занять руководитель аппарата президента

Парламент Киргизии рассматривает кандидатуру Жонторо Сатыбалдиева на пост премьер-министра страны. Окончательное решение может быть озвучено на внеочередном пленарном заседании парламента 3 сентября.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 27 августа вручил парламентской фракции социал-демократической партии (СДПК) мандат на формирование новой коалиции после развала правившего восемь месяцев парламентского большинства и последовавшего роспуска коалиционного правительства Омурбека Бабанова.

Киргизия является парламентской республикой, возглавляемой премьер-министром, которого назначает парламентское большинство. Фракции, входящие в коалицию, формируют также коалиционное правительство. По итогам выборов 2010 года в Жогорку Кенеше представлены пять политических партий - социал-демократы, "Ата-Мекен", "Республика", "Ар-Намыс" и "Ата-Журт".



На закрытом заседании фракции СДПК рассмотрена кандидатура руководителя аппарата президента республики Жанторо Сатыбалдиева на пост премьер-министра, сообщает РИА Новости.

Как заявил лидер фракции СДПК Чыныбай Турсунбеков, "практически все парламентарии являются сторонниками того, что правительство мог бы возглавить человек, не являющийся представителем партий, которые представлены в парламенте".

По предварительным данным, в новой конфигурации коалиционного большинства будут представлены три партийные фракции: СДПК, "Ата-Мекен", "Ар-Намыс". Партия "Ата-Журт" останется в оппозиции, к ней примкнет "Республика".

Выходец из южных регионов республики 56-летний Жонторо Сатыбалдиев прошел карьерный рост от прораба до министра транспорта. При президенте Аскаре Акаеве в начале 2000 был мэром южной столицы республики города Ош.

После "тюльпановой революции" 2005 года при президенте Курманбеке Бакиеве был назначен губернатором Ошской области и официальным представителем президента на юге республики, однако через год был уволен с поста за недостатки в работе. Против него было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением.



Сатыбалдиев примкнул к рядам оппозиции в ходе госпереворота в апреле 2010 года и после свержения режима Курманбека Бакиева был назначен переходным правительством генеральным директором Госдирекции по развитию Ошской и Джалал-Абадской областей, которая занималась восстановлением южных областей, пострадавших во время межнациональных столкновений, произошедших в июне 2010 года. После инаугурации президента Алмазбека Атамбаева занял пост главы его аппарата.







