Сирийские войска отбили нападение на авиабазу

Регулярные части отразили в среду нападение мятежников в районе базы ВВС в Тафтаназе (северная провинция Идлиб) и нанесли им ощутимые потери. Об этом сообщает официальное сирийское информационное агентство САНА.

Военнослужащим помогали местные жители.

Между тем, представители Военного совета так называемой "Сирийской свободной армии" утверждают, что уничтожили в Тафтаназе в результате массированного обстрела 11 вертолетов и 10 танков.



"Повстанцы" обстреляли из тяжелых орудий военный аэродром Абу Зухур, расположенный в окрестностях административного центра Идлиб (320 километров от Дамаска), и вывели из строя 10 истребителей и несколько единиц бронетехники.

Новостная служба независимого издания "Аль-Ватан" сообщает об ожесточенных боях, которые ведут с мятежниками бойцы армейских спецподразделений в пригородах сирийской столицы Харасте, Думе, Кфар-Батне, Хумурии, Эрбине, Замальке, Сакбе и Айн-Терме. Жители покидает районы боевых действий. По распоряжению властей беженцам предоставлены помещения в школах в соседних населенных пунктах, сообщают vesti.ru.



Телеканал "Аль-Джазира" передает о боестолкновениях в квартале Кабун на севере Дамаска, а также на его южных окраинах — в Тадамуне, Тишрине и Хаджр-эль-Асваде. По его сведениям, с утра в центре города слышны взрывы гранат и автоматные очереди на Багдадской улице. Официальные СМИ пока не передавали на этот счет никакой информации. Ранее поступила информация о попытках мятежников захватить базу ПВО в Эфтерии под столицей.



