В Стамбуле ответили за сожженный банер с изображением Ататюрка (ВИДЕО)

О том, что происходило в Стамбуле перед матчем, можно судить по кадрам любительской съемки и сообщениям в интернете. Автобусы с болельщиками забрасывали камнями и файерами, фанатов в красно-белых цветах избивали.



Говорят, что были и ножевые ранения. Столичные фанаты во всем винят плохую организацию мероприятия.

Хотя разумные болельщики понимают, что выходка - сожженный на трибунах баннер с изображением первого президента Ататюрка – вряд ли могла остаться без последствий.



Фанаты в Москве покусились на святое для каждого турка. События вокруг матча в Стамбуле это красноречиво продемонстрировали. Ататюрк - это отец нации, объединивший народ и фактически создавший современную Турцию. Наивно было бы полагать, что те, кто стоит за провокацией недельной давности, не понимали, чем она обернется для тех, кто поехал в Стамбул за футболом, а не за межнациональными противоречиями.

Московский футбольный клуб "Спартак" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграл вничью с турецким "Фенербахче" на выезде и вышел в групповой этап.



