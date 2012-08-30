Столетний водитель врезался в группу школьников, девять пострадавших
30 августа 2012, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Водитель, которому 101 год, въехал в группу школьников, стоявших рядом со школой. Девять детей и двое взрослых получили ранения. Четыре ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в минувшую среду, 29 августа, днем возле здания начальной школы Main Street Elementary на юге Лос-Анджелеса.
Водитель Cadillac, Престон Картер, в результате ДТП не пострадал.
Картера уже допросили представители правоохранительных органов. Возможно, у автомобиля отказали тормоза.