Президент Сирии Башар Асад призвал своих граждан к борьбе с «террористами»

Президент Сирии Башар аль-Асад призвал своих соотечественников принимать активное участие в борьбе с революционерами. Он также отметил, что борьба с «террористами» продлиться ещё некоторое время.

Во время интервью сирийскому телеканалу Al-Dunja Асад Асад шутил и смеялся, говоря «о чистке государства» и о бегстве высокопоставленных военных чиновников: «патриоты и хорошие люди не будут бежать из страны». По словам Асада, дезертиры, в конечном счете, способствовали «очищению» государства.

Асад отклонил предложение о создании защитной зоны для беженцев. Во-первых, такой вопрос даже не стоит на повестке дня, а во-вторых, предложение Запада и Турции является «нереалистичным», - добавил Асад.