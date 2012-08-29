На границе с Россией в ходе операции МВД Грузии освободило заложников ВИДЕО

В ходе спецоперации, которую правоохранительные органы Грузии проводят в Кахетии на границе с Россией, освобождены несколько заложников из числа местных жителей. Об этом сообщает телеканал "Рустави-2".

Как сообщает телеканал, ранее некие диверсанты проникли в Грузию из Дагестана и захватили заложников. Как отмечается, грузинские правоохранители уже освободили две группы заложников и проводят операцию по освобождению последней, третьей группы.



В ходе спецоперации убит один диверсант. Есть ли задержанные, не уточняется.

Из неофициальных источников стало известно, что в тбилисскую больницу на вертолете доставлены несколько раненых из района спецоперации. Кто они - военные, боевики или мирные жители – пока неизвестно. В связи с продолжающейся антитеррористической операцией МВД Грузии в направлении дагестанского участка грузино-российской границы сформирован чрезвычайный штаб по управлению кризисной ситуацией, под руководством премьер-министра Вано Мерабишвили.

Ранее «АН» сообщали, что подразделения МВД Грузии блокировали ущелье, где была обнаружена вооруженная группа.





Видео : канал грузинского телевидения "tv9"