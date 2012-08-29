Силовики Грузии блокировали вооруженную группу на границе с Россией

Операция МВД Грузии по задержанию вооруженной группы, обнаруженной накануне близ дагестанского участка грузино-российской границы, продолжается. Подразделения МВД блокировали ущелье, где группа была обнаружена.



Все меры по обеспечению безопасности местного населения приняты. Ведомство в дальнейшем будет информировать о деталях операции.



Над селом Лапанкури Телавского района (Восточная Грузия), неподалеку от которого была замечена вооруженная группа, всю минувшую ночь летали военные вертолеты, дорога через село была перекрыта, туда были введены силы МВД Грузии и армейские подразделения.



Вооруженную группу обнаружили после того, как группа молодых жителей села из пяти человек несколько дней назад ушла за грибами в близлежащий лес, расположенный в направлении границы, и пропала. Трое суток велись их поиски и вечером 28 августа пропавшие были обнаружены. В то же время в село они не вернулись, и по данным информационного центра, после освобождения их доставили в краевое управление внутренних дел Кахети.



Вечером 28 августа в село Лапанкури были введены силы МВД Грузии и военные. В сторону пограничного пункта через село проследовали более 20 машин с силовиками. Журналистов, которые прибыли на место, полиция вначале не пропускала в село, но после 22:00 вечера, когда на место прибыл министр внутренних дел Бачо Ахалая, на полчаса журналисты были пропущены в центр Лапанкури. В то же время, напуганная происходящим, часть жителей покинула село.



Никаких официальных комментариев о происходящем нет, пишет newsgeorgia.ru. Нет также никакой информации о раненых или пострадавших.



