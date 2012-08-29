Барак Обама назвал "забавным шоу" проходящий в штате Флорида съезд Республиканской партии, на котором Митта Ромни официально объявили кандидатом в президенты Соединенных штатов Америки.

"Это довольно забавное шоу. И я уверен, что они расскажут ряд удивительных вещей обо мне. Но то, чего вы от них не услышите, - это как найти путь решения проблем, стоящих сейчас перед страной", - заявил глава Белого дома на встрече со студентами университета Айовы.

На съезде республиканцев зал был полупустым. В перерывах шли выступления блюзовых и кантри-групп, политики при этом весело пританцовывали.

В первый день съезда все собравшиеся говорили лишь о неспособности Обамы управлять страной. В зале звучали призывы отменить принятые социальные реформы и слова о том, что с приходом к власти Митта Ромни все изменится в лучшую сторону, пишет «КП».



