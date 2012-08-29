В США предотвратили госпереворот

В Соединенных Штатах под стражу взяли четырех участников конспиративной группировки "F.E.A.R." , обвиняемых в подготовке покушения на президента Барака Обаму и свержения администрации.

Участники F.E.A.R., военнослужащие, разработали план свержения администрации демократов. Одними из пунктов разработки был захват складов вооружений в Форте-Стюарт, штат Джорджия, подрыв здания управления внутренней безопасности, а затем – убийство Обамы.



Во главе преступной группы находился рядовой Айзек Агиги. Солдат, по сведениям обвинения, не скрывал неприязни к главе государства, которому ставит в вину его иностранное происхождение.



Преступники уже устранили двух свидетелей, которые были в курсе плана. В декабре 2011 года участники F.E.A.R убили 19-летнего демобилизовавшегося Майкла Рорка и его невесту Тиффани Йорк в лесу поблизости от военной базы.



Тем не менее их все-таки предали. Показания против сотоварищей согласился дать один из участников группы рядовой первого класса Майкл Бёрнетт. В рамках сделки с правосудием военный признал свою вину за соучастие в убийстве М.Рорка и Т.Йорк. Со слов несостоявшегося террориста стало известно о закупке вооружений участниками F.E.A.R., на которые они потратили $87,000, сообщает rbc.ru.



Главным спонсором группировки выступил ее лидер А. Агиги, который потратил на расходы по организации терактов около $500 тысяч из числа средств, полученных после смерти своей жены. Родственники преступника охарактеризовали его как молодого человека, никогда не создававшего проблем. "Я не знаю, что стряслось с ним", - цитирует бабушку А .Агиги Глорию Агиги издание The Atlantic Wire. По законам США, трем из четырех заговорщиков угрожает смертная казнь. Избежать высшей меры наказания может лишь М.Бёрнетт, который пошел на сделку с правосудием, чтобы гарантировать себе жизнь.







