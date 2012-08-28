Виновником трагического ДТП в Лос-Анджелесе оказался 19-летний армянин

19-летний житель Глендейла - северного пригорода Лос-Анджелеса с преимущественно армянским населением - Арман Самсонян оказался виновником ДТП, в ходе которого от удара током погибли две женщины, пытавшиеся помочь пострадавшим.

Об этом со ссылкой на "Glendale News-Press" сообщает во вторник агентство Новости Армении.

В минувшую пятницу водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел с проезжей части, сбив пожарный гидрант. Вода начала быстро заливать пространство вокруг машины, где в это же время, как выяснилось, находился поврежденный электрический кабель. 40-летняя Ирма Замора, бросившись на помощь, погибла на месте от удара током, коснувшись воды. Другая свидетельница аварии - 39-летняя Стэйси Шрайбер - была убита, когда попыталась помощь Заморе. Еще шесть человек получили ранения.

В интервью с телеканалом CBS сестра виновника трагедии Ани Самсонян отметила, что ее брат полностью осознает свою ответственность за случившееся.