В результате взрыва на похоронах в Дамаске погибли 12 сирийцев, десятки раненых

В Дамаске во вторник в результате взрыва на кладбище в столице республики во время похорон сторонников Башара Асада не менее дюжины человек погибли и десятки сирийцев получили ранения различной степени тяжести.

Взрыв произошел в районе Джарамана на юго-востоке Дамаска, где проживают в основном шииты, друзы и христиане, со ссылкой на государственное телевидение САР передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что по сообщению ООН из-за войны правительства с повстанцами из Сирии в соседние страны сбежали в этом году 214 тысяч человек и не менее полумиллиона мигрировали в более спокойные районы САР.