Полиция не справляется с погромщиками в Момбасе, возмущёнными убийством клирика

В Кении во вторник продолжаются массовые беспорядки, вызванные убийством накануне мусульманского священнослужителя во втором величине городе Момбасе, которого США ранее обвиняли в поддержке боевиков-исламистов в соседней Сомали.



Сообщается, что на улицах города молодые люди строят баррикады, магазины в центре города закрыты, передаёт Би-Би-Си.

Полиция, пытающаяся положить конец беспорядкам, применила слезоточивый газ.

По данным силовиков, в понедельник 27 августа неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились мусульманский клирик Абуд Рого Мохаммед с женой. Полицейские опровергли информацию, согласно которой убийство было совершено представителями правоохранительных органов.

В понедельник в результате беспорядков погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Власти США подозревали погибшего священнослужителя в поддержке и финансировании боевиков из сомалийской исламистской группировки "Аль-Шабаб".