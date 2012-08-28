Комитет ООН: число беженцев из Сирии непрерывно растёт

Число беженцев из Сирии непрерывно растет, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Только в соседних с САР Иордании, Ираке, Ливане и Турции их уже более 214 тысяч.

Речь ведётся только об официально зарегистрированных беженцах на территории этих четырёх стран. Это превысило прогнозировавшиеся на 2012 год показатели в 180 тысяч.

По словам представителя Управления ООН Мелиссы Флеминг, число беженцев резко возросло в последние дни и может в ближайшее время еще увеличиться, передаёт Би-Би-Си.

Около 30% всех беженцев принимает соседняя Турция - на ее территории находятся около 65 тыс. беженцев. Другими странами, где находится большое количество беженцев из Сирии, стали Иран, Ирак и Иордания.

Еще около 500 тыс. по сведения ООН, переместились из регионов, где ведутся боевые действия, в более спокойные районы страны.

"АН" писали сегодня, что оппозиция Асада в Берлине подготовила план новой Сирии.

Напомним, противостояние властей и оппозиции в Сирии продолжается с марта 2011 г. По разным оценкам, за время вооруженных столкновений, в Сирии погибли более 21 тыс. человек.