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Пираты захватили у берегов Того греческий танкер с нефтью и 24 моряками

28 августа 2012, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Пираты захватили у берегов Того греческий танкер с нефтью и 24 моряками
Фото с сайта trend.az

У западного побережья Африки пираты захватили греческое судно у берегов Того. На борту танкера находятся 24 члена экипажа. Это второй случай захвата морскими разбойниками судна в Гвинейском заливе за последние две недели.

Всего же с начала года, по данным Международного морского бюро, у западного побережья Африки пиратами было захвачено шесть кораблей, передаёт Би-Би-Си.

В среднем каждое судно пираты удерживали 10 дней, а груз обычно перенаправлялся на другое судно.

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