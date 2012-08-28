Пираты захватили у берегов Того греческий танкер с нефтью и 24 моряками

У западного побережья Африки пираты захватили греческое судно у берегов Того. На борту танкера находятся 24 члена экипажа. Это второй случай захвата морскими разбойниками судна в Гвинейском заливе за последние две недели.

Всего же с начала года, по данным Международного морского бюро, у западного побережья Африки пиратами было захвачено шесть кораблей, передаёт Би-Би-Си.

В среднем каждое судно пираты удерживали 10 дней, а груз обычно перенаправлялся на другое судно.