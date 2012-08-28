Взрыв в Кандгаре: погибли четверо мирных афганцев

В Афганистане в результате взрыва в негласной столице исламистской террористической организации "Талибан" - Кандагаре - во вторник погибли четверо горожан, еще более двадцати мирных жителей ранены.

По данным афганских властей, в результате взрыва также пострадал глава полиции провинции Кандагар, передаёт Би-Би-Си. Его предшественник на посту главы полиции региона в прошлом году погиб в результате взрыва смертника.