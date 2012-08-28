Двое подростков устроили самосожжение в Тибете, оба погибли

В Китайской народной республике 18-летний монах и 17-летний бывший монах подожгли себя в накануне утром у монастыря Кирти на Тибете. Подростков доставили в больницу, однако врачи без успеха боролись за их жизнь.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщила во вторник Би-Би-Си. Таким образом, число тибетцев, погибших в результате самосожжения с 2009 года, достигло 51.

"АН" писали, что в мае в Лхасе подожгли себя двое монахов, один из них умер. Чаще всего публичное самосожжение на Тибете - это акт протеста против китайского правления в регионе.