Обама объявил режим ЧП в США из-за приближающегося урагана (ВИДЕО)

Американский штат Луизиана перешёл на чрезвычайное положение. Режим ЧП объявил лично президент США Барак Обама из-за приближающегося урагана "Исаак". Особую угрозу стихия представляет Новому Орлеану, который расположен ниже уровня моря.

Ровно 7 лет назад город уже серьёзно пострадал от другого разрушительного урагана "Катрина". "Исаак" сейчас находится примерно в 400 километрах от южного побережья США, но его влияние люди ощущают уже несколько дней, передаёт Первый канал. Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 110 километров в час. Местные жители спешно запасаются продуктами и водой, укрепляют свои дома, возводят дополнительные дамбы из мешков с песком.

Как сообщил Белый дом, Министерству национальной безопасности США и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) поручено координировать усилия по оказанию помощи населению. Это означает, что местным властям из федерального бюджета будут выделены необходимые средства.

Ранее в понедельник глава FEMA Крейг Фьюгейт и директор Национального центра по наблюдению за ураганами Рик Кнабб проинформировали президента Обаму о том, как идут приготовления к приближающемуся шторму, который в ближайшее время может набрать силу урагана первой категории. Во взаимодействии с Пентагоном Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям развернуло в Джексонвилле (штат Флорида) и Монтгомери (штат Алабама) так называемые базы поддержки на случай инцидентов для обеспечения всем необходимым районов, которые могут оказаться в зоне бедствия.

По сообщению Белого дома, Обама переговорил в режиме телеконференции с губернаторами штатов Луизиана, Алабама и Миссисипи, а также мэром Нового Орлеана, заверив их, что федеральное правительство выделит им соответствующие ресурсы для отражения удара стихии.

По прогнозам метеорологов, во вторник Isaac достигнет силы урагана. Федеральные власти США готовятся к удару стихии, который, по прогнозам, придётся на три штата: Миссисипи, Луизиану и Техас. Туда стягивается армейская авиация, техника и дополнительные подразделения на случай ликвидации последствий урагана и возможной эвакуации населения.

"АН" писали, что "Исаак"вынудил республиканскую партию США отложить съезд во Флориде, на котором Митт Ромни будет объявлен кандидатом в президенты - главным соперником Обамы на предстоящих осенью выборах.