Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос готов к переговорам с боевиками FARK

В Колумбии правительство ведёт предварительные переговоры с боевиками военной леворадикальной группировки FARC - Революционных вооружённых сил Колумбии. Это подтвердил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Президент заявил в телеобращении, что, ведя переговоры с ФАРК, он выполняет свое конституционное обязательство стремиться к миру, передаёт Би-Би-Си.

Правительство Колумбии и ФАРК подписали , сообщил ранее телеканал Telesur.

Президент также заявил о готовности к переговорам со второй по величине повстанческой группировкой в стране - Армией национального освобождения.

"АН" писали, что в начале апреля FARC отпустил из плена заложников, захваченных более 10 лет назад, что не помешало им в ходе военной операции захватить французского журналиста.

Воинствующие марксисты сейчас не брезгуют никакими методами заработка. Захват в плен Ромео Ланглуа, освобождение которого состоялось только в июле, был произведён после того как 23 апреля власти Колумбии "прикрыли" секретную лабораторию FARS по изготовлению кокаина в провинции Нарино.

Правительство и FARC находятся в состоянии войны с 1964 года. теперь подписано формальное соглашение о начале переговоров о мире в предстоящем октябре.