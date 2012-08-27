Турецкий журналист: Среди повстанцев в Сирии есть чеченские группировки

Турецкий журналист Джунейт Унал, который ранее исчез в Сирии, сегодня выступил в эфире сирийского прогосударственного телеканала «Аль-Ихбарийя». Журналист рассказал, что он незаконно пересек сирийско-турецкую границу 20 августа.

С ним были его иорданский коллега Башар Фахми и двое японских журналистов, одна из которых - Мика Ямомото - была позже убита в городе Алеппо на севере Сирии.

Они присоединились к повстанцам в Алеппо, но после одного из боев Унал был схвачен солдатами сирийской армии.

«Все люди были вооружены, среди них были представители чеченских, ливийских, катарских и саудовских вооруженных группировок, - заявил турецкий журналист в эфире телевидения. - Позже у них началась перестрелка с сирийскими солдатами, которые схватили меня и привезли сюда».

Как отмечают СМИ Турции, состояние здоровья журналиста, судя по всему, нормальное, однако он выглядел чересчур взволнованным.



«Было большим облегчением увидеть его живым на видео, и синяки на лице были не такие ужасные, как я ожидала, но, очевидно, что он подавлен», - заявила журналистам его жена Нуран Унал.

Выступая на пресс-конференции в Анкаре после появления видеозаписи с Уналом, глава МИД Турции Ахмет Давутоглу опроверг слухи о том, что турецкий журналист сражался на стороне повстанцев, а также возложил ответственность за его безопасность на Дамаск.



Что ждет в дальнейшем журналиста - пока неизвестно, однако ожидается, что Унал будет в итоге освобожден и экстрадирован в Турцию.

Ранее уже появлялась информация о том, что чеченские боевики активно участвуют в гражданской войне в Сирии, сообщает vz.ru. Так, 21 августа австралийский телеканал ABС сообщил, что боевики из Узбекистана и Чечни участвуют в боях в сирийском Алеппо на стороне оппозиции.



Позже на северокавказских интернет-ресурсах появилась информация о том, что сын чеченского полевого командира Руслана (Хамзата) Гелаева Рустам убит в Сирии. Рустам, по их данным, 1988 года рождения. По данным СМИ, Рустам и его русская мать проживали в Омской области. Затем Гелаев-младший перебрался в Чечню, но надолго там не задержался, отправившись учиться в один из мусульманских вузов на Ближнем Востоке. По данным сепаратистов, этим летом Гелаев прибыл добровольцем в Сирию для участия в боях с правительственными войсками.

Сайты сообщают, что Гелаев был убит между 11 и 13 августа в бою в одном из районов Сирии, его тело было доставлено в Чечню, где он был похоронен 17 августа.



22 августа пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг информацию о массовом участии жителей республики в восстании в Сирии. «Среди участников конфликта в Сирии жителей Чеченской Республики нет», – заявил Каримов.

23 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченцы не воюют в Сирии, а боевики – выходцы с Северного Кавказа больше не имеют родины.



