Литва посмертно наградила Бориса Ельцина орденом за поддержку независимости страны. Большой крест ордена Креста Витиса передала вдове первого президента России президент страны Даля Грибаускайте.

Сообщается, что таким образом Литва почтила память Бориса Николаевича Ельцина и посмертно воздала ему благодарность за действенную поддержку независимости стран Балтии.

Принимая одну из высших наград Литвы, Наина Иосифовна Ельцина отметила вклад первого президента в развитие свобод и демократий не только в России, но и в других странах. "Борис Ельцин выступал за всесторонние отношения между странами, народы которых исторически тесно связаны. И эта задача актуальна сейчас. Литве и России нужно задействовать огромный и нереализованный потенциал этих отношений", - подчеркнула она.

20 лет назад, в сентябре 1992г. Борис Ельцин подписал коммюнике о выводе - тогда уже российских - войск из Литвы. Сам вывод состоялся ровно спустя год после этого.



