Власти Греции распродают свои самолеты

Греческие власти из-за сложной экономической обстановки в стране решили избавляться от своих самолетов. Часть авиалайнеров будет распродана, другая перейдет вооруженным силам республики.

Будет продан, например, 13-местный правительственный самолет Embraer. 30-местный авиалайнер Embraer перейдет в ведение ВВС. Его будут использовать для обучения пилотов и срочной транспортировки больных и донорских материалов. Третий борт пока остается в распоряжении властей, при этом военнослужащие могут в любом момент потребовать предоставить его ВВС.

Армия планирует сократить износ военно-транспортных самолетов и вертолетов, используя гражданские самолеты, сообщает РИА Новости.



