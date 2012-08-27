Германия оказывает помощь режиму Лукашенко

Германия оказывает режиму Лукашенко гораздо больше помощи, чем считалось ранее, об этом пишет немецкая газета «Bild». Помимо компьютерной и видео-техники Белоруссия получает от Германии ещё и боевое снаряжение для милиции.

По данным газеты, с 2008 по 2011 год Германия снабдила белорусскую милицию как минимум сотней комплектов с бронежилетами, защитными щитами, боевыми дубинками и шлемами, сообщает собкор "АН" в Германии Ирен Верховецкая.



До сих пор было известно, что за период с 2008 года Германия пригласила на обучение около 500 сотрудников Службы безопасности Белоруссии, среди которых также были офицеры из отрядов, которых Лукашенко задействовал для подавления оппозиции.



Один из представителей МИДа Германии заявил, что это обучение было согласовано в рамках сотрудничества с ЕС. В общей сложности для белорусских военных было проведено около пяти семинаров, последний из которых состоялся в октябре 2011 года, а это означает – после того, как президент Лукашенко жестко подавил протесты оппозиции, связанные с выборами 2010 года. После этого ЕС ввёл жесткие санкции против режима Лукашенко.



