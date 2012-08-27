В Италии бастующие горняки забаррикадировались в шахте со взрывчаткой

На Сардинии более 100 горняков угледобывающей компании "Карбосулчис", вооруженных сотнями килограммов взрывчатки, забаррикадировались в шахте на глубине около 400 метров под землей.

Своей акцией шахтеры решили добиться реализации проекта по производству чистой энергии и осуществления инвестиций в шахты для усовершенствования условий труда. Они требуют немедленного вмешательства правительства в развитие сектора, опасаясь закрытия рудника.



«Мы обеспокоены тем, что шахта может закрыться. Мы боимся потерять нашу работу», – заявил журналистам 54-летний шахтер Сандро Мереу, проработавший 28 лет на шахте компании Carbosulcis к западу от Кальяри, сообщает gazeta.ru.

Шахтеры захватили 350 килограммов взрывчатых веществ и заперлись внутри шахты в ночь с воскресения на понедельник, рассказал представитель бастующих. На этой неделе состоится заседание правительства, на котором будет решаться вопрос о будущем шахты.



До недавнего времени основой экономики района Сулчис на юго-западе Сардинии, где большинство мужского населения работало на шахтах, была добыча угля. Однако в последние годы многие шахты закрылись.

Шахта "Нуракси Фигус", на которой сейчас трудятся почти 500 человек, захватывалась ее работниками трижды. В последний раз это произошло в 1995 году, когда шахтеры в знак протеста не поднимались на поверхность в течение 100 дней.



