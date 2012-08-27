"Миша, давай, до свидания", спели грузины Саакашвили ВИДЕО

Президенту Грузии Михаилу Саакашвили посвятили музыкальную композицию со ставшей популярной в России фразой "Давай, до свидания". Ролик был опубликован на сайте YouTube 26 августа пользователем TheUshangi.

На сервисе он ведет "канал Шалвы Рамишвили" - журналиста оппозиционного телеканала "Маэстро", учредителя грузинской независимой телекомпании "202", который пробыл в тюрьме 4 года по обвинению в вымогательстве. Является ли сам Шалва Рамишвили автором данного ролика (как и всего контента канала) неизвестно.



На видео участники застолья, в частности, просят Саакашвили "не пугать Россией", "уйти" и так далее. Один из куплетов звучит так: "Миша, ты летаешь в облаках, разгоняешь людей дубинками, убирайся! Заставляешь народ кричать "Миша!", рассказываешь глупости, со стулом вместе тебя вынесем! Хватит рыть нам могилы, устали от тебя".

Реакции грузинского руководства на появление данного ролика пока не последовало, сообщает lenta.ru.



