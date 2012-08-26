Тысячи сирийских беженцев скопились на границе с Турцией

На границе с Турцией скопились около шести тысяч сирийских беженцев, среди которых много женщин с детьми. Количество желающих покинуть полыхающую в огне Сирию растет ежедневно.

Наплыв беженцев начался в начале минувшей недели. Напомним, глава МИД Турции Ахмет Давутогду заявил о том, что Турция не сможет принять на своей территории более 100 тысяч сирийцев.

В настоящее время из-за недостатка мест в лагерях беженцев временно закрыт КПП на сирийской границе в районе Онжупынар на юго-востоке Турции. По словам представителя местных властей, пограничникам дан приказ пропускать только больных тяжелораненых или многодетных женщин с маленькими детьми. Большинство сирийцев-беженцев - из Алеппо и Хамы, где продолжаются боевые действия. Люди сутками простаивают в очереди под палящим солнцем. Не хватает воды и еды. Люди злятся и бояться, что их не пустят в Турцию.

По разным данным, сейчас в Турции находятся от семидесяти до восьмидесяти тысяч сирийцев, для них разбиты 14 палаточных лагерей.

Как передает Радио Свобода, турецкие власти предлагают организовать так называемые "зоны безопасности" на территории Сирии, где под патронажем международных сил могли бы укрыться все пострадавшие от насилия.

А президент Сирии Башар Асад вновь заявил, что происходящие в стране события являются результатом "враждебного заговора", поддержанного иностранными государствами. Асад выразил уверенность, что заговор не достигнет своих целей, "какую бы цену не пришлось за это заплатить".

На встрече с иранским представителем Алаэддином Буруджерди в Дамаске президент Сирии также заявил, что Сирия является "краеугольным камнем региона" - и потому заговор был направлен именно против нее.