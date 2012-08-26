Известный банк мог нарушать санкции, наложенные на Иран

Financial Times сообщила, что один известный банк мог нарушить санкции, наложенные Вашингтоном на Иран.

В настоящее время, по данным западных СМИ, США расследуют деятельность германского банка HypoVereinsbank, который UniCredit приобрел в 2005 году. UniCredit заявляет, что расследование ведется министерством юстиции США.

Юридические лица, нарушающие финансовые санкции наложенные на Иран Вашингтоном, согласно закону могут быть оштрафованы на 1 миллион долларов, должностные лица могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 20 лет.