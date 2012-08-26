В Афганистане боевики похитили 10 школьников, четверых детей убили

В Афганистане чудовищное преступление совершили боевики сегодня утром в районе Хафак Банд уезда Чарсада, неподалеку от города Чагчаран, административного центра провинции Гор.

Вооруженные боевики похитили группу из десяти школьников. Жители уезда сообщили, что четверых детей они уже убили.

Все похищенные школьники являются жителями уезда Чарсада, сообщает РИА Новости.

Не дождавшись помощи от полиции, местные жители к настоящему моменту уже схватили четырех подозреваемых. Полиция начала расследование инцидента. Ответственность за похищение и убийство школьников пока не взяла на себя ни одна антиправительственная вооруженная группировка.