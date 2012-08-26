Сирия: за последние сутки были убиты 370 человек

В Сирии оппозиционеры сегодня обвинили войска президента Башара Асада в убийстве около 300 мирных жителей в городе Дарайя рядом с Дамаском.

По словам местных жителей, большинство жертв были найдены в собственных домах или подвалах офисных зданий, передает Reuters. По их данным, отряды Асада якобы совершали рейды по домам жителей Дарайи.

Базирующийся в Лондоне сирийский Наблюдательный центр по правам человека со ссылкой на местные источники говорит о примерно двухстах погибших.

По всей Сирии за последние сутки, по данным центра, были убиты 370 человек.

Другая оппозиционная организация, Координационный комитет, заявляет о 440 убитых за день, в том числе о 310 в Дамаске и его окрестностях, включая Дарайю, и о 40 в Алеппо.

Житель Дарайи, представившийся вымышленным именем, заявил по телефону агентству Рейтер, что не больше двадцати погибших стали жертвами снайперского огня, а остальные были застрелены с близкого расстояния в грудь или в голову.

По его словам, правительственные солдаты ходили по домам и убивали молодых мужчин, показавшихся им подозрительными, передает Би-Би-Си.

На видеосъемке, распространенной оппозиционерами, показаны многочисленные тела молодых мужчин в мечети Абу Сулейман аль-Дарани со следами пулевых ранений на голове и груди.

"Сейчас мы пытаемся идентифицировать тела погибших и обстоятельства смерти. Это очень похоже на казни", - сообщил по телефону один из оппозиционеров.

Правительственные войска вошли в Дарайю в субботу утром после трехдневной бомбардировки, в которой, по данным оппозиционеров, погибло свыше 70 человек.

Военная операция в Дарайи является частью кампании по восстановлению контроля над окраинами Дамаска, где ранее прятались оппозиционеры.

Правительственные СМИ никак не комментируют данные заявления, а лишь сообщают, что "наши героические вооруженные силы очистили Дарайю от остатков террористов".

Население Дарайи составляют в основном мусульмане-сунниты. Именно они составляют основу оппозиционного движения в Сирии. Башар Асад и его окружение принадлежат к алавитам, которые близки к шиитской версии ислама.

По данным ООН, с марта 2011 года в Сирии были убиты около 18 тысяч человек и свыше 200 тысяч стали беженцами.