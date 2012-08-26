Донорскую почку, предназначавшуюся для пересадки, выбросила по ошибке медсестра
26 августа 2012, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Соединённых штатах в Медицинском центре университета Толидо в Огайо медсестра по ошибке выбросила почку, предназначавшуюся для трансплантации. Донора и пациента пришлось выписать из больницы.
Врачи пытались спасти почку, которая поступила от живого донора, однако их старания не увенчались успехом, передаёт Би-Би-Си
Центр приостановил программу по пересадке органов на время расследования происшествия. Ожидается, что операции возобновятся через несколько недель. Двух медсестер, причастных к инциденту, отстранили от работы.
С 1972 года, когда в университете стали проводить такие операции, было выполнено 1700 пересадок, 89 процентов из которых были успешными.