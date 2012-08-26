Донорскую почку, предназначавшуюся для пересадки, выбросила по ошибке медсестра

На севере Соединённых штатах в Медицинском центре университета Толидо в Огайо медсестра по ошибке выбросила почку, предназначавшуюся для трансплантации. Донора и пациента пришлось выписать из больницы.

Врачи пытались спасти почку, которая поступила от живого донора, однако их старания не увенчались успехом, передаёт Би-Би-Си

Центр приостановил программу по пересадке органов на время расследования происшествия. Ожидается, что операции возобновятся через несколько недель. Двух медсестер, причастных к инциденту, отстранили от работы.



С 1972 года, когда в университете стали проводить такие операции, было выполнено 1700 пересадок, 89 процентов из которых были успешными.