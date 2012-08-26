На Японию в воскресенье обрушится тихоокеанский тайфун "Боллавен" - самый сильный за последние 50 лет. Скорость порывов ветра в эпицентре урагана превышает 70 метров в секунду, а высота волн - более 10 метров.

"АН" писали, что скорее всего, первыми примут удар стихии на себя жители островной префектуры Окинава. "Боллавен" ожидают на побережье Японии в воскресенье днём, передают Вести.

В Приморье "Болавен" принесет дожди с сильным ветром. По предварительному прогнозу, днем 28 августа тайфун выйдет на север Корейского полуострова, и далее будет смещаться на северо-восток - на Амурскую область и Хабаровский край. Спасатели Приморья рекомендуют отложить поездки на отдых, охоту и рыбалку.